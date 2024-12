Ilrestodelcarlino.it - “Sei donna, meriti di morire”, aggredita dal compagno davanti al figlio

Rimini, 18 dicembre 2024 – “Io gioisco ad ogni femminicidio”. Uomini che odiano le donne, come nel romanzo di Stieg Laon. Solo che in questo caso non si tratta di fiction e la persona al centro della vicenda – un 30enne di Cesena, residente a Bellaria, ora accusato di maltrattamenti – augurava davvero ogni male possibile alle appartenenti all’altro sesso, incluso “un cancro al seno”. Secondo lui, la sua compagna meritava di essere presa “a pugni e schiaffi” solamente “in quanto”. Per questo non si sarebbe fatto scrupoli a scagliarsi, forse in più di un’occasione, contro la madre di suo, strattonandola e colpendola con pugni nello stomaco nonostante la presenza del bambino. Il tutto accompagnato da insulti irripetibili e minacce di morte pesantissime, che la povera vittima è riuscita a registrare con il telefonino, facendo confluire il tutto in una serie di file audio che sono stati consegnati agli inquirenti.