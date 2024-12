Sport.quotidiano.net - Recanatese contro Termoli: sfida incerta tra crisi societaria e nuove speranze

Quale avversario si troverà di fronte la, nell’anticipo di sabato, è una mezza incognita. Le vicende recenti delsono state turbolente, almeno da quando, circa due settimane fa, il patron Montaquila ha annunciato il suo disimpegno dal progetto di gestione del club con l’intenzione di restituire il titolo all’amministrazione comunale, tra accuse di disinteresse e mancanza di dialogo. Da allora non sono mancati i colpi di scena e si è passati dal rischio concreto di non scendere in campo l’8 settembre con la Samb alla vittoria, per certi aspetti clamorosa, di domenica in trasfertal’Atletico Ascoli con la squadra che si è presentata con 16 giocatori a referto, il neo allenatore Mosconi che non ha effettuato nemmeno una sostituzione ma con una prova tutto cuore e coraggio.