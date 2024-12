Oasport.it - Oleksandr Usyk attacca Usyk: “Voglio fargli diventare le guance rosse, poi berremo birra in Ucraina”

Sabato 21 dicembreUysk e Tyson Fury daranno vita a uno degli incontri più attesi dell’anno: a sette mesi di distanza dal primo roboante atto, i due pugili si troveranno nuovamente uno di fronte all’altro per il Mondiale dei pesi massimi. Lo scorso 18 maggio il testa a testa metteva in palio le quattro corone iridate più importanti e l’ucraino si laureò infatti Campione del Mondo unico e indiscusso della categoria regina, unificando lo scettro a 25 anni di distanza dalla magia di Lennox Lewis.non si è tirato indietro nelle dichiarazioni della vigilia: “Il coniglio volerà in aria, poi le parole che riecheggeranno nell’arena saranno ‘Ancora’. Queste sono le emozioni, questi saranno i ricordi di quando saremo due vecchi, lui ha promesso di venire innel mio ranch.