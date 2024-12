Quotidiano.net - Nuovi fondi per Tav, Ferrovie e Sibari-Catanzaro nel Fondo di sviluppo e coesione

Oltre all'incremento delle risorse per il Ponte, anche attraverso lo strumento deldi, arrivanoanche ad altre infrastrutture, dalla Tav allae a. E' quanto prevede l'emendamento alla manovra della Lega riformulato e approvato in commissione Bilancio alla Camera. Si tratta, tra l'altro di un miliardo in più alla Tav Torino-Lione e di un altro aper le opere Pnrr. Altri 200 milioni vanno allae 708 milioni vengono destinati al settore idrico e 36 alla diga di Campolattaro.