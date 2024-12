Linkiesta.it - Non c’è spazio per un centro libdem nel campo largo, dice Luigi Marattin

Mentre gli italiani contano con ansia i giorni che li separano dal Natale, la politica è ancora alla ricerca del suodi gravità permanente. Fratelli d’Italia sembra averlo trovato nel presidente argentino Javier Milei, fresco ospite del festival meloniano Atreju, anche se le sue riforme liberiste sembrano l’antitesi della destra corporativista e un po’ peronista al governo; Matteo Salvini ha invece ritrovato una centralità mediatica con il suo nuovo codella strada, ma per quella politica dovrà ancora aspettare. In assenza del Partito democratico, spostato da Elly Schlein sempre più a sinistra con la recente polemica populista sugli stipendi dei ministri con tanto di citazioni del favoloso mondo di Amélie, sono altri a candidarsi al ruolo di federatore delsinistra, in modo diretto e indiretto.