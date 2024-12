.com - News da Inter, Milan, Bologna e Venezia

Leggi su .com

(Adnkronos) –, le condizioni di Barella Nicolò Barella dovrà essere sottoposto a esami strumentali. L’infortunio non sembra particolarmente preoccupante, ma il centrocampista nerazzurro rischia di chiudere in anticipo il suo 2024, tornando in campo direttamente il 3 gennaio 2025 quando l’scenderà in campo a Riyadh contro l’Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa italiana., Miranda OK Buone notizie in casadall’allenamento odierno in vista della partita di sabato con il Torino. Quest’oggi, infatti, è tornato a lavorare in gruppo Juan Miranda rientrato regolarmente in gruppo e dunque tornerà regolarmente a disposizione per il match con i granata., stop Musah Musah è fermo da sabato scorso a causa di un problema muscolare alla gamba e, dopo il Genoa, sarà costretto a saltare anche le partite contro Verona e Roma, chiudendo così in anticipo il suo 2024.