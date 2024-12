Lapresse.it - Meloni in Senato contro le opposizioni: “E’ inutile che fate Ooh”

Giorgiasbotta e alza la voce durante le comunicazioni in, mentre replica allein vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. “Ohh Ohh, però intanto siamo stati noi a buttare fuori 36 camorristi dalle case occupate della povera gente, quindi Ohh Ohh quando uno non lo ha fatto prima di noi, anche no, perché stavano lì da qualche anno i camorristi”, dice la presidente del Consiglio parlando delle case sgomberate a Caivano.Segue un po’ di caos in Aula e il presidente delIgnazio La Russa incalza la senatrice Floridia: “Si tranquillizzi”, dice.