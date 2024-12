Cultweb.it - Ma è vero o no che Keith Richards dei Rolling Stones ha sniffato le ceneri del padre?

Leggi su Cultweb.it

, leggendario chitarrista dei, è noto per la sua vita sopra le righe e le dichiarazioni shock. Tra le più celebri, quella in cui affermò di averledel, Bert. Questa confessione, rilasciata nel 2007 durante un’intervista, scatenò un’ondata di titoli sensazionalistici e dibattiti. Ma quanto c’è diin questa storia? Proviamo a fare chiarezza.Tutto inizia nel 2007, durante un’intervista al New Musical Express.rispose alla sua maniera, quindi con estrema disinvoltura, a una domanda sulla cosa più strana che avesse mai:“Mio. L’ho. È stato cremato, non ho resistito a mescolarlo con un po’ di cocaina. È andato giù bene, e sono ancora vivo“.La dichiarazione fece il giro del mondo, con giornali e fan sbalorditi.