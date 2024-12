Superguidatv.it - Lorella Cuccarini: “Amici è la mia seconda casa, Sarah a Sanremo grande soddisfazione” – Intervista

Leggi su Superguidatv.it

non smette di essere protagonista nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ospite d’onore al MIC per celebrare i 50 anni di Aggiungi un posto a tavola, l’artista ha rilasciato dichiarazioni significative, toccando vari temi, dall’esperienza adfino al prossimo Festival diInterpellata sull’andamento dell’attuale edizione diha espresso: “sta andando benissimo, sono sempre molto contenta. Questa è un po’ la mia, quindi come in tutte le famiglie ci si confronta e si discute anche come successo con Anna, ma c’è semprerispetto per le professionalità degli altri, per cui insomma è veramente una bellissima creatura.”Parole che mettono in chiaro il clima di collaborazione e professionalità che regna all’interno del programma, smorzando le voci su presunti dissapori con la collega Anna Pettinelli.