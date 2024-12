Oasport.it - LIVE Milano-Tianjin Bohai 0-3, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: perentoria sconfitta per le lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:08 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.14:07 Anon bastano i 21 punti di Egonu. Complessivamente altalanante la prestazione delle ragazze di Lavarini, che non dovrebbero avere problemi nel prossimo match con Zamalek, ma sullo sfondo c’è lo spettro della semifinale con Conegliano.14:06 Vittoria meritata per le cinesi, che volano al comando del gruppo A con 6 set vinti e nessun perso. Sugli scudi una straordinaria Li, coadiuvata dall’ottima Wang Y.Z e da una difesa eccellente.0-3 (21-25, 22-25, 23-25). Finisce qui, con l’infrazione a rete delledura ed inattesa per il team di Lavarini, che dovrà ancora sudarsi la qualificazione alle semifinali.