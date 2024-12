Oasport.it - LIVE Conegliano-LP Bank Ninh Binh 3-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete dominano il secondo match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.06: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide delper. Buona giornata3.05: Pertop scorer Adigwe con 18 punti, poi Lanier con 14 e Lubian con 13. In casa13 punti di Tuyen, 7 di Trinh3.03: E0? bastata un’ora aper avere ragione delle vietnamite, in costante difficoltà in ricezione e di conseguenza anche in attacco. Numeri impietosi per ilcon Santarelli che ha potuto schierare tutte le sue seconde linee per l’intero. 15 ace contro 1, 11 muri contro 3: la dicono lunga sull’andamento dell’incontro25-15 La chiude Adigwe con un diagonale da seconda linea!vince 3-0 contro le vietnamite dell’LPe pone la candidatura per le semifinali24-15 Il pallonetto in fast di Lubian23-15 Diagonale di Thuy da zona 423-14 Out Tuyen da seconda linea22-14 Mano out in primo tempo dietro di Lubian21-14 Parallela di Tuyen da seconda linea21-13 Mano out Tuyen da seconda linea21-12 Errore al servizio20-12 Errore al servizio20-11 Aceeeeeeeeeeeeee Lanieeeeeeeeeeeeeer19-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Lanieeeeeeeeeeeeeeeer18-11 Diagonale di Adigwe da zona 417-11 Muro Trinh17-10 Diagonale di Warisara da zona 217-9 Muroooooooooooooo Adigweeeeeeeeeeeeeeee16-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Sekiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15-9 Diagonale di Lanier da zona 414-9 La slash di Eckl13-9 La parallela di Adigwe da seconda linea12-9 La diagonale di Tuyen da seconda linea12-8 La parallela di Lanier da zona 411-8 Muroooooooooooooo Lanieeeeeeeeeeeer10-8 Aceeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaan9-8 Errore di Mi in palleggio8-8 Diagonale di Lanier da zona 47-8 Diagonale di Tuyen da zona 27-7 Il pallonetto in fast di Trinh7-6 La fast di Lubian6-6 La fast di Trinh6-5 Parallela di Lukasik da zona 45-5 Out la diagonale di Lukasik da zona 45-4 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaan4-4 Mano out Lukasik da zona 43-4 Errore al servizio2-4 Muro di Trinh2-3 Vincente la diagonale di Hong da zona 42-2 Parallela di Lanier da zona 41-2 Out il primo tempo di Eckl1-1 Primo tempo Thuy1-0 Out Tuyen da zona 425-8 Muroooooooooooooooo Adigweeeeeeeeeeeeeeee! Set a senso unico a favore di