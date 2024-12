Quotidiano.net - Lecce, ucciso e crivellato di colpi per strada: la pista della droga

, 18 dicembre 2024 – Giuseppe D. G., 43 anni, è stato, la scena del crimine fa pensare a un agguato. L’uomo, originario di Bari, è statodi. Il corpo è stato trovato per terra accanto all’auto che aveva gli sportelli e il cofano aperti. Sia nell’abitacolo che per terra sarebbero stato trovati pacchi contenenti. L’ omicidio potrebbe dunque essere maturato in quel mondo? Tutto è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti anche il procuratore aggiuntoDda diGuglielmo Cataldi e il medico legale Alberto Tortorella. L’agguato è avvenuto in un’area periferica prossima alle campagne, ma comunque nella zona ci sono anche diverse abitazioni. L’agguato è avvenuto in una zona non distante dal quartiere Santa Rosa. Sul posto sono intervenuti gli agenti squadra mobile che stanno indagando per identificare i responsabili e stabilire il movente.