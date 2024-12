Agi.it - La speleologa in trappola è quasi fuori, "non entrerò mai più in una grotta"

AGI - La barella che sta trasportando labresciana di 32 anni, Ottavia Piana, entro 3-4 ore potrebbe esseredalla'Abisso Bueno Fontenò in provincia di Bergamo. Lo rendo noto il Soccorso alpino alle 22 del 17 dicembre. Come informano i soccorritori, "l'ultimo tratto è stato percorso più velocemente del previsto grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate". Lo scorso anno durante un simile intervento, sempre per trarre in salvo Ottavia Piana, lo stesso tratto era stato percorso in circa 12 ore. Il Soccorso alpino comunica che il punto stampa a Fonteno si terra' domani mattina. Ottavia nella caduta, secondo i medici soccorritori, avrebbe riportato fratture facciali e a un ginocchio ma anche traumi alle vertebre e alle costole.