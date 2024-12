Linkiesta.it - Il gran discorso di Salome Zourabichvili al Parlamento europeo

Pubblichiamo ildella presidente della Georgiaaldi StrasburgoNel 2024 abbiamo assistito a un’intensificazione della retorica russa con ildell’uomo forte e unico leader della Georgia, il signor Ivanishvili, che parla di un “partito globale della guerra” e accusa i nostri partner europei e occidentali di essere responsabili di quasi ogni problema. Nel frattempo, si è sviluppata una retorica anti-occidentale con toni che toccano anche i diritti Lgbt e accuse secondo cui Europa e America starebbero cercando di sottrarci la nostra identità e i nostri valori nazionali. Questo tipo di narrativa risulta familiare a molti, richiamando simili discorsi in altri Paesi a nord della Georgia. La costruzione di uno Stato russo avanza in modo graduale ma deciso: tutte le istituzioni vengono assoggettate al controllo del partito unico, compresi, governo e Commissione Elettorale Centrale, che adotta nuove regole elettorali per preparare ciò che deve arrivare.