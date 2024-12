.com - Genoa, il rumeno Dan Sucu è il nuovo proprietario del club

(Adnkronos) – Ilha un. L’imprenditoreDan, ha rilevato ilrossoblù da 777Partners, a comunicarlo è stato proprio il Grifone con una nota ufficiale: “IlCricket and Footballcomunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore. L’imprenditore, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% delCFC, lasciando in minoranza i precedenti soci”. “è una figura di spicco nel panorama economico internazionale e presidente della Confederatia Patronala Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania”, ha spiegato il, “la proposta, strutturata e altamente strategica, consentirà di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale, fornendo alle risorse necessarie per rafforzare le proprie ambizioni sportive.