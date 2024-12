Lanazione.it - Fratelli d’Italia sfida la manovra Giani: proposte per sanità e taglio Irap

In risposta alladi bilancio presentata ieri dal governatore, che si appresta alla maratona in consiglio regionale, il centrodestra si lancia all’attacco. E si propone come nuova forza di governo alle prossime elezioni regionali dell’autunno 2025. "non è solo opposizione ma una forza politica già pronta a governare la Regione – dice il capogruppo FdI Vittorio Fantozzi – È ciò che dimostreremo in questi giorni in aula dove ci attende la discussione sulladel 2025. Le modalità con cui il Pd sta governando la Regione sono anacronistiche. Nel momento in cui ci sono state le difficoltà di bilancio dello scorso anno, la maggioranza ha usato la ricetta più vecchia del mondo e cioè ha alzato le tasse. Sappiamo che uno dei principali nodi dell’Italia è l’eccessiva pressione fiscale, infatti nessuna amministrazione, tranne quella della Toscana a quanto pare, si sognerebbe mai di alzare la pressione fiscale".