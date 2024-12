Anteprima24.it - E’ in coma ma viene iscritto al Pd: bufera sul tesseramento irpino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiEntro fine dicembre la scadenza dei termini per ilPd della provincia di Avellino ma, manco a dirlo, scoppia subito un nuovo caso.Un uomo di San Martino Valle Caudina, da due mesi ricoverato in ospedale in stato di come, si è trovatoal partito. A denunciare la vicenda è stata la moglie attraverso le colonne de “La Gazzetta del Mezzogiorno “Non ha potuto firmare la tessera Pd. Non so chi ha firmato e pagato al posto suo ma certamente qualcuno a nostra insaputa. Appresa la notizia per caso ora voglio chiarimento perchè non ci può utilizzare il nome di mio marito per tornaconto politico”, ha proseguito, sottolineando che avrebbe anche chiesto delucidazioni al segretario del circolo di competenza:“Mi ha confermato che mio marito risultava tesserato, dicendomi prima che il nome era stato segnalato dal sindaco, salvo poi ritrattare e affermare che i nomi erano stati ripresi da vecchie liste senza alcuna volontà esplicita.