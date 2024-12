Top-games.it - Come costruire il camino in Valheim

Leggi su Top-games.it

Tutto ciò che devi sapere sulla costruzione delinCi sono molti modi per affrontare una sfortunata fine in. In, è importante tenere ilin casafonte di conforto e calore. Una fonte di calore interna ti dà un modo per cucinare.Sfortunatamente, puoi anche subire danni mettendo unin casa. Se riempi la tua nuova casa di fumo, ucciderà lentamente il tuo povero vichingo. Lasciare la porta aperta aiuta, ma non basta. In, devi sapereaccendere unal chiuso e usarlo per far uscire il fumo.Ti sei perso il nostro ultimo articolo su? CLICCA QUI e leggilo subito.si costruisce il?Non complicare troppo le cose,unè facile, maha alcuni requisiti speciali.Inizia posizionando la legna a terra senza piastrelle del pavimento.