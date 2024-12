Carabineri cambio ai vertici CUFA | generale Parrulli nuovo Comandante

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 18 dic. (askanews) –aidel Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri: aldi Corpo d’Armata Andrea Rispoli subentra il suo omologo Fabrizio. La cerimonia di avvicendamento – alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e deldell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo – si è svolta questa mattina presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (RI), antico istituto che si occupa della formazione e dell’aggiornamento professionale dei militari specializzati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Rispoli, che assume l’incarico di Capo Ufficio per la Tutela della cultura e della memoria della Difesa, lascia il Comando della Grande Unità nata dall’unione tra il Corpo forestale dello Stato e l’Arma dei Carabinieri, un comparto, si legge in una nota, “ad elevata specializzazione che, sfruttando innovazione tecnologica e strette sinergie con l’associazionismo, il mondo accademico, scientifico e con le autorità tecniche e di controllo, si dedica non solo alla prevenzione e repressione di reati e illeciti, ma anche alla ricerca scientifica, alla conservazione del patrimonio naturale, al monitoraggio ambientale, alla manutenzione delle aree protette e a numerose attività formative, informative ed educative, con una forte vocazione internazionale”.