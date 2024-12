Latuafonte.com - Beautiful spoiler, perché Sheila esce di prigione: la spiegazione

Ebbene sì,nelle prossime puntate italiane didi. La cattiva della longeva soap opera americana torna in scena a destabilizzare la serenità ritrovata di Steffy e Finn. Ciò accade durante il processo, mentre la maggior parte dei personaggi principali si ritrova in tribunale per ascoltare la sentenza del giudice. Tutti sono ormai certi che il piano di Ridge e Bill sia stato perfetto, al punto da permettere alla legge di far finire per semprein carcere. Ma qualcosa va storto e alla fine la decisione spiazza, provocando forti reazioni da parte dei protagonisti. Ma vediamo insiemeil giudice prende questa triste decisione sulla Carter.puntate italiane: la sentenza suLeggi anche:anticipazioni americane:e come Carter e Hope prendono la ForresterLeggi anche:anticipazioni, Steffy torna da Liam? Lui incastra FinnInizia il processo die la maggior parte dei protagonisti della soap opera si ritrovano in tribunale, convinti di poter finalmente festeggiare.