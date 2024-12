Bergamonews.it - Alcool, monopattini e cellulari alla guida: task force di controlli durante le feste

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.rafforzati per la notte di Capodanno e nei giorni considerati più rischiosi, monitoraggio suielettrici e misure straordinarie all’aeroporto. Queste sono alcune delle misure che verranno adottate nelle prossime settimane in vista delle festività natalizie, annunciate dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.Le autorità locali si preparano a gestire un periodo particolarmente critico, contraddistinto da un significativo incremento del traffico veicolare e pedonale, complice anche il grande afflusso turistico atteso. L’aeroporto di Orio al Serio si prevede registrerà un numero di passeggeri in linea con lo scorso anno, mentre la stazione ferroviaria dovrà affrontare alcune difficoltà logistiche legate ai lavori in corso.Il forte afflusso turistico previsto rappresenta un’opportunità economica per la città, ma impone anche una gestione rigorosa della sicurezza.