Ilprimatonazionale.it - Acca Larenzia, notificate denunce per la commemorazione dello scorso 7 gennaio

Roma, 18 dic – Alladiera seguito uno squallido tran tran mediatico, con la sinistra che aveva alzato un polverone in nome dell’antifascismo più bieco. A distanza di mesi, dopo quelle politiche sono scattate anche le accuse giudiziarie, con le forze dell’ordine che hanno notificatoad alcuni militanti di CasaPound.Procedimenti penali contro ladiUna decisione senza senso, che vuole colpevolizzare il ricordo di quanti persero la vita per colpa dell’odio rosso e della repressioneStato. Su quantoduto CasaPound ha già fatto sentire la sua voce con un comunicato stampa: “Sono stati convocati in questi giorni da Carabinieri e Polizia di Stato alcuni nostri militanti a cui è stato notificato un procedimento penale per ladi, tenutasi a Roma lo