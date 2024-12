Liberoquotidiano.it - "Abbiamo rimosso tutto". Fabio Fazio, multe e mascherine: il nostalgico del Covid

Leggi su Liberoquotidiano.it

Voi pensavate fossero stati i vaccini e il normale decorso del morbo e invece no: ora sappiamo come è stato sconfitto il: è stato. Il presentatore in esilio miliardario sul Nove domenica sera ha registrato di fronte agli italiani le memorie della sua campagna per la salute pubblica. Una storia di sangue e lacrime, un'autentica Cambogia: «Noi eravamo soli in questo studio, con le telecamere non presidiate. Non si andava dal barbiere, non c'erano i truccatori. Le strade erano deserte. Avevamo i guanti per reggere i microfoni e disinfettavamo le cose che compravamo». Sniff sniff. Ma come maiha aperto il suo cuore proprio ora? Perché c'è ancora da regolare qualche conto: «Quando ho appreso la notizia che il governo avrebbe annullato leai No Vax, mi sono riaffiorati tutti i ricordi di quei giorni che incredibilmente».