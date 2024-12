Lapresse.it - A Natale è boom di oggetti con i capibara: peluche, pantofole e borsette a forma di roditore

Ilpiù grande del mondo, il, sta vivendo un grande momento sotto le feste. È infatti diventato uno degli animali ‘star’ durante la stagione dello shopping natalizio. I clienti possono trovare isottodi, accappatoi, bombe da bagno e, nonché su biancheria da letto, magliette, custodie per telefoni, tazze, portachiavi e quasi tutti gli altri tipi di articoli da regalo tradizionali in diversi negozi in tutto il mondo: le immagini arrivano dall’Illinois. Negli anni precedenti, gufi, ricci, volpi e bradipi si sono alternati comeo stampati su prodotti destinati a bambini e adulti. Gli animali di tendenza e le creature simili agli animali non sono un fenomeno nuovo nel settore della vendita al dettaglio; basti pensare ai giocattoli parlanti Teddy Ruxpin degli anni ’80, o ai Furby e Beanie Babies un decennio dopo.