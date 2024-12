Oasport.it - Volley femminile, Conegliano liquida il Dentil Praia Lube: il Mondiale per club si apre con una vittoria

ha incominciato con una bellala propria avventura alper2024 di, travolgendo le brasiliane delcon un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-15). Le Campionesse d’Europa hanno dettato legge ad Hangzhou (Cina), regolando con assoluta disinvoltura le vicecampionesse del Sudamerica ed ipotecando il primo posto nel Gruppo B, visto che quello odierno era sulla carta lo scontro diretto tra le due favorite del raggruppamento (le giapponesi del NED Red Rockets e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh appaiono inferiori, in mattinata è previsto lo scontro diretto tra le asiatiche).Le ragazze di coach Daniele Santarelli prolungano la propria imbattibilità stagionale, che arriva così a diciannove incontri (vanno annoverati i tredici successi in Serie A1, i quattro in Champions League e la Supercoppa Italiana).