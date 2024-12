‘Vermiglio’ in corsa per l’Oscar | è nella shortlist

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Vermiglio di Maura Delpero è tra i 15 titoli inperal miglior film internazionale. Gli altri film rientrati’ sono Io sono ancora qui (Brasile), Universal Language’ (Canada), ‘Waves’ (Repubblica Ceca), The Girl with the Needle (Danimarca), Emilia Pérez (Francia), Il seme del fico sacro (Germania), Touch (Islanda), Kneecap (Irlanda), Flow (Lettonia), Armand (Norvegia), From Ground Zero (Palestina), Dahomey (Senegal), How to Make Millions before Grandma Dies (Tailandia), Santosh (Regno Unito). Per sapere se Vermiglio sarà in cinquina dobbiamo aspettare il prossimo 17 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà domenica 2 marzo. L’Academy ha annunciato leanche per altre categorie. I 15 documentari che si contenderanno un posto in cinquina sono The Bibi Files, Black Box Diaries, Dahomey, Daughters, Eno, Frida, Hollywoodgate, No Other Land, Porcelain War, Queendom, Soundtrack to a Coup d’Etat, Sugarcane, Union, La vita straordinaria di Ibelin e Will & Harper.