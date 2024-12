Lettera43.it - Valditara querela Nicola Lagioia per diffamazione, lo scrittore: «L’avevo preso in giro per un tweet»

Leggi su Lettera43.it

Prima Christian Raimo, costretto alla sospensione dall’insegnamento (con decurtazione dello stipendio) per le sue parole durante un congresso di Avs, ora èa finire nel mirino di Giuseppe, con il ministro dell’Istruzione che hato perlovincitore dello Strega nel 2015. La vicenda risale a un intervento dinel programma Che sarà su Rai3 di Serena Bortone, dove aveva criticato il linguaggio di undel ministro relativo alla presenza di stranieri nelle classi italiane.aveva affermato che «molti bambini stranieri probabilmente dimostrerebbero di padroneggiare l’italiano meglio del ministro, che scrisse untotalmente sgrammaticato».Se si è d’accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l’italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si.