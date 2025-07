Mattarella riceve Zelensky al Quirinale | focus su diplomazia e cooperazione internazionale

In un contesto globale segnato da tensioni e sfide, il ricevimento di Zelensky da parte di Mattarella al Quirinale sottolinea l’importanza della diplomazia e della cooperazione internazionale. Un incontro che evidenzia l’impegno dell’Italia nel favorire dialogo e solidarietà, in un momento cruciale per la stabilità mondiale. Il colloquio tra i leader si inserisce in un quadro di sforzi condivisi per promuovere pace e ricostruzione, consolidando così il ruolo del nostro paese come ponte tra Nord e Sud.

In un momento cruciale per gli equilibri internazionali e con la guerra in Ucraina ancora sullo sfondo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi pomeriggio al Quirinale il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’incontro, di grande rilevanza diplomatica, ha partecipato anche il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Il colloquio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella riceve Zelensky al Quirinale: focus su diplomazia e cooperazione internazionale

In questa notizia si parla di: mattarella - riceve - zelensky - quirinale

Mattarella riceve Milan e Bologna al Quirinale - Oggi al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto le delegazioni di Milan e Bologna, le due squadre finaliste della Coppa Italia.

Mattarella a Zelensky: Pieno sostegno dall'Italia all'indipendenza di Kiev - Merz: Rafforzare difesa aerea Kiev e più pressione su Mosca; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mattarella riceve Zelensky: “Pieno sostegno a Kiev”; Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l'inviato di Trump.

Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: in agenda anche l’incontro con Mattarella - Un’agenda fitta per il presidente Zelensky: prima tappa a Castel Gandolfo da Papa Leone, poi l’incontro istituzionale con Mattarella. Scrive notizie.it

Zelensky a Roma incontra il Presidente Mattarella: “Vicinanza più intensa e concreta” - La mattina dal Papa, poi dal presidente della Repubblica: il presidente ucraino Zelensky è di nuovo in missione a Roma. Come scrive tg.la7.it