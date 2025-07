Sicurezza Cortesi Pd | Scorretto attribuire al Comune tutte le colpe come la carenza degli organici di polizia

comune di Cortesi PD, sottolineando i propri sforzi per migliorare la sicurezza e ricordando che la responsabilità non può ricadere esclusivamente sull'amministrazione locale. È fondamentale affrontare il problema con un approccio condiviso e costruttivo, evitando l’attribuzione ingiustificata di colpe e lavorando insieme per garantire un ambiente più sicuro per tutti. Solo così si potrà trovare una soluzione efficace e duratura.

Dopo l'ultimo episodio di violenza in centro, con l'accoltellamento avvenuto martedì sera, il tema della sicurezza è tornato al centro del dibattito politico cittadino, alimentato dal centrodestra ravennate che non ha risparmiato critiche alla Giunta di centrosinistra. A queste accuse replica il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sicurezza, Cortesi (Pd): “Scorretto attribuire al Comune tutte le colpe, come la carenza degli organici di polizia”; Sicurezza. Cortesi (PD Ravenna): “Servono coesione sociale e responsabilità istituzionale”.

