Ancora fiamme anche a Fiumicino | circolazione ferroviaria sospesa e treni in tilt per un incendio

Un incendio tra Ponte Galeria e Fiumicino ha paralizzato il traffico ferroviario, lasciando i viaggiatori in grave difficoltà. La sospensione della circolazione tra Fiumicino Aeroporto, Orte e Roma ha creato disagi e ritardi considerevoli. Restate aggiornati per scoprire quando potrà tornare tutto alla normalità e quali alternative adottare. La sicurezza prima di tutto, ma nel frattempo, ecco cosa sapere.

