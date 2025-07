Vieste si candiderà a Capitale Italiana della Cultura 2028

Vieste si candida con entusiasmo a diventare la Capitale Italiana della Cultura 2028, sfidando altre 25 città italiane, tra cui le pugliesi Galatina e Gravina. L’assessora alla Cultura, Graziamaria Starace, ha confermato ufficialmente questa ambizione: "L’ho già detto in diverse occasioni pubbliche...". Un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale e naturale di questa affascinante perla del Gargano, pronta a brillare sul palcoscenico nazionale.

Tra le 25 città in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 ci sarà anche Vieste, uno dei tre Comuni pugliesi (con Galatina e Gravina in Puglia). A darne la conferma ufficiale è l'assessora alla Cultura, Graziamaria Starace: "L’ho già detto in diverse occasioni pubbliche. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: cultura - capitale - italiana - vieste

Polo universitario e capitale della cultura: dalla Regione arrivano 13 milioni di euro - Durante la visita dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, si è discusso del Polo universitario e dei progetti per Pordenone Capitale Italiana della Cultura, con l'annuncio di un finanziamento di 13 milioni di euro dalla regione.

Anche Melfi ( #Basilicata ) e Vieste ( #Foggia ) in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Vai su Facebook

Capitale italiana della Cultura 2028, anche #Vieste in corsa: la provincia di Foggia punta sulla bellezza del Gargano Vai su X

Vieste si candiderà a Capitale Italiana della Cultura 2028; Capitale italiana della Cultura 2028, anche Vieste in corsa: la provincia di Foggia punta sulla bellezza del Gargano; Anche Melfi e Vieste in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028.

Capitale Italiana della Cultura 2028: in corsa c’è anche Vieste - Capitale Italiana della Cultura 2028: in corsa c'è anche Vieste Sono 25 le città italiane che hanno manifestato il proprio interesse per concorrere al ... Secondo ilsipontino.net

Sei Comuni campani si candidano come Capitale della Cultura 2028 - Da Anagni a Vieste, passando, tra gli altri, da Ancona, Benevento o Catania: sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di Capitale itali ... Si legge su ansa.it