A Monza è allarme scarabeo giapponese | già devastati centinaia di alberi

a Monza, 232 allarmi per lo scarabeo giapponese. Questa invasione sta devastando centinaia di alberi, minacciando il cuore verde della città e la qualità della vita dei suoi abitanti. Dopo aver colpito Milano, ora il problema si fa più urgente anche a Monza, dove è fondamentale agire subito. La lotta contro questa infestazione richiede collaborazione e strategie mirate per proteggere il nostro patrimonio arboreo e il futuro del nostro ambiente urbano.

L’invasione del tanto temuto scarabeo giapponese sta diventando un grosso problema anche a Monza. Dopo aver infestato interi quartieri di Milano, la popillia japonica è infatti arrivata anche in città, portando con sé non poche preoccupazioni per la salute del verde urbano. Nonostante le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

