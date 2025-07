Sei indemoniata immobilizza la figlia di 5 anni e le strappa i denti | mamma arrestata in Usa

Una vicenda sconvolgente scuote gli Stati Uniti: una madre, accusata di comportamenti inquietanti, ha immobilizzato e mutilato la propria figlia di cinque anni, sostenendo di aver combattuto contro un presunto demone. Un episodio che lascia senza parole e riaccende il dibattito sulla salute mentale e la protezione dei minori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica storia e gli sviluppi dell’arresto.

La donna √® riuscita a strappare due denti anteriori inferiori della figlioletta prima dell'intervento di altri parenti. "Aveva una croce e urlava che la bambina aveva un demone dentro di s√©" hanno racontato i testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: denti - indemoniata - immobilizza - figlia

Florida/ Non fa lavare i denti alla figlia per un anno: mamma arrestata - La bimba soffriva il mal di denti da circa un anno, ma la madre, secondo la polizia, non ha provveduto alle cure del dentista per la povera figlia nonostante il sostegno economico del padre. blitzquotidiano.it scrive