Magenta arrestato 40enne con 4 chili di cocaina | L’ho trovata in un campo e volevo assaggiarla

Un episodio inquietante scuote Magenta: un uomo di 40 anni arrestato con 4 chili di cocaina trovati in un campo. Quando interrogato, ha confessato di averla trovata e di volerla "assaggiare", suscitando sconcerto tra le forze dell'ordine e la comunitĂ . Un dettaglio che solleva molte domande sulla lotta allo spaccio e sulla sicurezza del territorio. La vicenda si tinge di mistero e allerta, ricordandoci quanto sia importante vigilare e prevenire queste minacce.

Magenta (Milano) – I carabinieri di Magenta hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del posto con quattro chilogrammi di cocaina: quando è stato interrogato l’uomo ha detto di averla trovata in un campo e di averla voluta “assaggiare”. I militari sono intervenuti nei giorni scorsi notando l’uomo mentre girovagava a piedi in campo adiacente la strada statale 526, portando con sĂ© uno scatolone. Avvicinandosi all’uomo per un controllo, i carabinieri hanno subito intuito come lo stesso cercasse di nascondere qualcosa: dopo averlo identificato, l’uomo è stato dunque perquisito e proprio nello scatolone sono stati trovati quattro “mattoni” sigillati da un chilogrammo ciascuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it