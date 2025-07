Andy Diaz torna in gara | sindrome alle spalle rilancio in Diamond League

Andy Diaz torna in pista con grinta, superando la sindrome alle spalle che lo aveva frenato negli ultimi mesi. Dopo aver saltato gli Europei a squadre, il campione del mondo e d’Europa indoor nel salto triplo si prepara a brillare di nuovo. Venerdì 11 luglio a Monaco, nella decima tappa della Diamond League, Andy è pronto a riprendersi la scena e a lasciare il segno. La sua rinascita promette emozioni intense e grandi sorprese.

Andy Diaz si è lasciato alle spalle la sindrome retto-adduttoria che lo ha fatto tribolare negli ultimi mesi, impedendogli tra l'altro di gareggiare agli Europei a squadre. Il Campione del mondo e d'Europa indoor nel salto triplo è riuscito a voltare pagina e tornerà in gara venerdì 11 luglio a Monaco in occasione della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Il fuoriclasse di origini cubane, assente dalle pedane dalle scorso 2 giugno (17.04 metri al Palio della Quercia in quel di Rovereto), sarà una delle stelle più attese nel Principato anche se il bronzo olimpico non incrocerà lo spagnolo Diaz Fortun e il portoghese Pichardo (gli altri due medagliati ai Giochi di Parigi 2024 e big di riferimento della specialità ).

