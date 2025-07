francia perquisizione della polizia nella sede del rassemblement national

La Francia è scossa da una recente perquisizione nella sede del Rassemblement National, che ha portato al sequestro di documenti nell’ambito di un’indagine su presunti finanziamenti illeciti collegati alla campagna di Marine Le Pen e alle elezioni successive. Questa operazione arriva a un giorno dall’annuncio dei procuratori europei di un’indagine separata, alimentando dubbi e tensioni politiche. La vicenda si profila come una sfida cruciale per il panorama politico francese.

La polizia ha fatto irruzione nella sede del Rassemblement National: sequestrati documenti nell’ambito di un’indagine su presunti finanziamenti illeciti in occasione della campagna presidenziale di Marine Le Pen nel 2022 e delle successive Legislative, nonché delle elezioni europee del 2024. L’irruzione è avvenuta il giorno dopo che i procuratori finanziari dell’Ue a Bruxelles hanno dichiarato di aver avviato un’indagine separata sul presunto uso improprio di 4,3 milioni di euro da parte dell’ex gruppo di estrema destra Identità e Democrazia al Parlamento europeo, che includeva anche il RN. Nuovi grattacapi insomma per il partito sovranista francese: Le Pen a marzo è stata condannata a quattro anni di reclusione – di cui due sospesi – e a cinque di ineleggibilità con effetto immediato per il caso dei finti assistenti del Rassemblement National al Parlamento europeo tra il 2004 e il 2016. 🔗 Leggi su Lettera43.it