' Ferrara Summer Festival' l’ultima serata per ballare in Piazza Ariostea è con ' La notte dei format'

Se l’estate di Ferrara sta per concludersi in grande stile, l’appuntamento è sabato sera in Piazza Ariostea! Il Ferrara Summer Festival chiude in bellezza con 'La notte dei format', un evento che unisce i migliori format musicali per far ballare migliaia di persone sotto le stelle. Preparatevi a vivere un’ultima serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento: non mancate, perché questa sarà la festa dell’estate che tutti ricorderanno!

Sabato sera arriva l’appuntamento finale con il 'Ferrara Summer Festival'. Dopo il successo dello scorso anno, Piazza Ariostea è pronta a ospitare e a far ballare migliaia di persone con la serata denominata 'La notte dei format', che mette insieme i migliori format musicali in circolazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

