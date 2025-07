Perugia collaborazione strutturata tra Comune e Omphalos | Risposte efficaci e capillari a chi subisce discriminazioni

Perugia si fa avanti con decisione contro le discriminazioni Lgbti+, grazie a una nuova collaborazione tra il Comune e Omphalos. Questo accordo rappresenta un passo importante per garantire risposte tempestive, efficaci e capillari alle persone vittime di emarginazione e violenza legate a motivi discriminatorĂ®. Un impegno concreto per costruire una cittĂ piĂą inclusiva e rispettosa delle diversitĂ , in cui ogni individuo possa sentirsi sicuro e tutelato.

Il Comune di Perugia e l'associazione Omphalos firmano un accordo che sancisce "l’avvio di una collaborazione strutturata per far fronte alle situazioni di emergenza e violenza nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans* e intersex (Lgbti+), legate a motivi discriminatori su base. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

