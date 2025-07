' Io vado a Orcianoinsieme per aiutare gli altri' | il programma della manifestazione benefica

Preparati a vivere un weekend di solidarietà e musica all'insegna della generosità! La sedicesima edizione di “Io Vado a Orciano...insieme per aiutare gli altri” promette tre giorni intensi, con un'energia travolgente che partirà venerdì 18 luglio con un tributo speciale a Bobo Rondelli. Con spettacoli, musica e tanto cuore, questa manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per fare del bene insieme.

Saranno tre giorni di fuoco in occasione della sedicesima edizione di "Io Vado a Orciano..insieme per aiutare gli altri". La partenza scoppiettante venerdì 18 luglio sarà nel nome di Bobo Rondelli: non ha bisogno di presentazioni, insieme a i 'Musica da Ripostiglio' si esibirà in tutto il suo.

Apriranno il festival nell'area aperitivo le Missteryke, duo formato dalla voce di Monia Mosti e dalla chitarra di Greta Merli, con il proprio omaggio alla canzone italiana 'The Italian Project'.