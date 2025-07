Maxi rogo in via dell’Arrone | a fuoco un’area verde

Un gigantesco incendio ha devastato un’area verde in via dell’Arrone, tra Roma e Fiumicino, generando una colonna di fumo visibile a distanza. L’incendio, scoppiato nel pomeriggio del 9 luglio 2025, ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, impegnati con tre autopompe per domare le fiamme e contenere il danno. La situazione rimane sotto controllo, ma l’episodio solleva importanti questioni sulla tutela degli spazi naturali e sulla prevenzione degli incendi.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – Un maxi rogo ha interessato un’area verde in via dell’Arrone, nel territorio che divide il Comune di Roma da quello di Fiumicino. L’alta colonna di fumo è visibile da Fregene e Maccarese, ma anche da varie parti della Capitale. L’incendio, che ha attirato l’attenzione delle autorità locali e dei residenti, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono stati impegnati dalle ore 16:00 con tre autopompe, un’autobotte e il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos). L’incendio ha evidenziato l’importanza della prevenzione e della gestione degli incendi in aree verdi urbane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

