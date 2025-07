Le fiamme gialle hanno scoperto un appalto udinese pilotato

Le Fiamme Gialle di Treviso hanno smascherato un articolato sistema di corruzione e frode nell'assegnazione di un appalto ad Udine, rivelando un consorzio fraudolento che manipolava le gare di efficientamento energetico. Un esempio inquietante di come l'illegalità possa infiltrarsi nelle progettualità pubbliche, mettendo a rischio risorse e fiducia. La vicenda getta luce su un reticolo di inganni destinato a scuotere l'intera regione, aprendo un capitolo cruciale sulla trasparenza e la legalità nel settore pubblico.

Un consorzio fraudolento di Treviso avrebbe pilotato un appalto per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico a Udine. La notizia √® emersa da un'indagine delle Fiamme gialle trevigiane:¬†i responsabili, autori secondo gli inquirenti di un "collaudato disegno criminoso" per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

