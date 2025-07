Carboni Inter i toscani insistono per il classe ’03! L’Empoli è in pole position per il giovane giocatore nerazzurro | le ultime

L’affare tra Inter ed Empoli per Franco Carboni si scalda, con i toscani che spingono forte per assicurarsi il talento classe 2003. Dopo un incontro cruciale nella sede nerazzurra, le trattative avanzano, e l’attenzione si concentra su una soluzione vincente per entrambe le parti. La possibilità di vederlo in maglia empolese si fa più concreta, lasciando i tifosi nerazzurri in attesa di sviluppi decisivi...

Carboni Inter, l’Empoli fa sul serio per il laterale reduce dall’esperienza brianzola: ecco tutti i dettagli della trattativa con i toscani. Proseguono i contatti tra Inter ed Empoli per il trasferimento di Franco Carboni, esterno mancino classe 2003 di proprietà del club milanese. Dopo l’incontro avvenuto ieri nella sede nerazzurra, alla presenza della dirigenza toscana, le parti stanno valutando la migliore formula per concludere l’operazione, con l’obiettivo di chiudere entro la fine della settimana. Carboni, reduce da una stagione in prestito al Monza, è un laterale di spinta, dotato di buona tecnica e visione di gioco, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dopo un’esperienza nelle giovanili del Catania. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, i toscani insistono per il classe ’03! L’Empoli è in pole position per il giovane giocatore nerazzurro: le ultime

