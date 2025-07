Incendio a Parco Leonardo la diossina c’è ma non supera la soglia critica

Un incendio scoppiato a Parco Leonardo ha rilasciato diossina nell'aria, ma fortunatamente i livelli rimangono sotto la soglia critica stabilita dalle autorità. I dati di ARPA Lazio, raccolti immediatamente dopo l’incendio del 7 luglio a Fiumicino, rassicurano sulla situazione, evidenziando che non si tratta di un'emergenza reale. La diffusione di queste informazioni è fondamentale per mantenere alta l’attenzione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – La diossina c’è, ma non supera i limiti critici. I dati diffusi ieri da ARPA Lazio, relativi al monitoraggio dell’aria condotto subito dopo l’incendio del 7 luglio a Fiumicino, confermano che una quantità rilevabile di diossine è stata effettivamente sprigionata dal rogo. Tuttavia, i valori rilevati – pur essendo superiori alla media delle aree urbane – non superano la soglia che indicherebbe una vera emergenza sanitaria. Secondo la relazione ufficiale pubblicata da ARPA, il campionamento effettuato tra il 7 e l’8 luglio nei pressi di via della Corona Boreale 115 ha restituito un valore di 0,15 picogrammi per metro cubo (pgm³) di diossine in tossicità equivalente (TEQ). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

