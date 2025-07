Zampini tira le orecchie a Dusan Vlahovic | Gli ultimi sei mesi sono l’unica accusa che gli si può muovere ma credo che a 25 anni si può avere un altro tipo di ambizione rispetto a… La dura critica

Dusan Vlahovic, tra alti e bassi, è sotto la lente d’ingrandimento di Zampini, tifoso e avvocato juventino. Con 25 anni, l’attaccante serbo si trova a un crocevia cruciale: può ambire a molto di più o lasciarsi influenzare dalle critiche. La sfida non è solo tecnica, ma anche mentale: quale sarà il suo prossimo passo per rispondere alle aspettative di una Juve in cerca di grandi ritorni?

Zampini, noto avvocato nonché tifoso della Juve, ha deciso di tirare un po’ le orecchie a Dusan Vlahovic: sotto accusa ci finisce il suo atteggiameento. Massimo Zampini è intervenuto nelle programmazioni di Radio Bianconera nel corso di “ RBN Cafè “. L’avvocato, nonché noto tifoso della Juventus, si è lasciato andare ad alcuni commenti fatti soprattutto sullo stato di forza dell’attacco bianconero. In particolare le attenzioni di Zampini si sono concentrate soprattutto su Dusan Vlahovic. A sua detta i comportamenti possono essere decisamente diversi da quelli avuti negli ultimi sei mesi di permanenza tra le fila della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zampini tira le orecchie a Dusan Vlahovic: «Gli ultimi sei mesi sono l’unica accusa che gli si può muovere, ma credo che, a 25 anni, si può avere un altro tipo di ambizione rispetto a…». La dura critica

