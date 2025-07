il ponte sullo stretto di akashi la visita in giappone di salvini lega roma e tokyo

Il ponte sullo Stretto di Akashi, il più lungo al mondo della sua categoria, ha recentemente ospitato la visita del vicepremier Matteo Salvini durante una missione in Giappone. Un gesto simbolico che va oltre l’ingegneria, rappresentando un legame tra due culture e visioni del mondo: quella italiana e quella nipponica, entrambe alle prese con sfide e opportunità globali. Una collaborazione che potrebbe aprire nuove frontiere per le relazioni internazionali e lo sviluppo infrastrutturale.

