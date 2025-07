Weekend d’estate | Sole protagonista al centro-nord temporali al sud

un weekend all’insegna del sole e delle temperature elevate, perfette per godersi l’estate in riva al mare o in città. Tuttavia, al Sud, attenzione ai temporali pomeridiani che potrebbero sconvolgere le vostre giornate di relax. Scopri come proteggerti e pianificare al meglio il tuo fine settimana tra sole e pioggia, perché l’estate italiana sa sorprenderti in ogni angolo.

L' anticiclone africano tornerà a dominare la scena al Centro e al Nord, regalando due giornate di piena estate. Le temperature saliranno fino a 34-36°C nelle principali città della Pianura Padana e delle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio.

