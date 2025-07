Commissione anti-mafia a Perugia la relazione di Sottani sui infiltrazioni e sui potenziali obiettivi dei clan

La commissione antimafia di Perugia ha ascoltato con attenzione la relazione di Sottani, che svela le dinamiche delle infiltrazioni mafiose in Umbria. Un quadro che evidenzia un radicamento ancora limitato rispetto ad altre regioni del Nord, ma che non va sottovalutato. La sua analisi approfondita getta luce sui potenziali obiettivi e sui modelli di presenza mafiosa, sottolineando l’importanza di un’azione preventiva e di sensibilizzazione.

