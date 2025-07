WWE | La controprogrammazione contro la AEW continuerà dopo All In

La battaglia tra WWE e AEW si infiamma con nuove sfide all'orizzonte. Dopo l'evento All In Texas, la WWE non si ferma e pianifica una controprogrammazione strategica per mantenere alta la competizione. Con appuntamenti come NXT Great American Bash, Saturday Night’s Main Event e Evolution 2, il panorama del wrestling promette emozioni intense e sorprese da non perdere. La guerra dello show business continua a catturare l’attenzione dei fan e a ridefinire il futuro del wrestling professionistico.

Altri eventi WWE in arrivo per sfidare gli show della concorrenza. La WWE non ha finito con la AEW: secondo quanto riportato, la compagnia sta pianificando ulteriore controprogrammazione dopo All In Texas. AEW All In Texas si terrà il 12 luglio 2025 e andrà in onda nelllo stesso giorno di NXT Great American Bash e Saturday Night’s Main Event. Il giorno successivo, il 13 luglio, la WWE trasmetterà anche Evolution 2, ma secondo le fonti la compagnia non si fermerà dopo questo weekend. Le rivelazioni di Bryan Alvarez. Bryan Alvarez di F4WOnline.com ha rivelato che la WWE ha ulteriori piani per competere con gli eventi AEW e dovrebbe programmare altri show che sfideranno direttamente la compagnia rivale nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: La controprogrammazione contro la AEW continuerà dopo All In