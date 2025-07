Sparatoria al Quarticciolo | due feriti e un’audi bloccata in fuga

Una giornata di paura al Quarticciolo di Roma, dove una sparatoria tra via Molfetta e viale Palmiro Togliatti ha sconvolto la tranquillità del quartiere. Colpi esplosi tra la gente, due feriti e un'auto Audi in fuga sono solo alcune delle immagini di questa drammatica vicenda. La sicurezza pubblica è messa sotto pressione: scopriamo insieme cosa è successo e come le forze dell'ordine stanno intervenendo per ripristinare l’ordine.

Colpi esplosi in mezzo alla gente. Ancora violenza armata al Quarticciolo, a Roma. Intorno alla metà giornata di oggi, 9 luglio, una sparatoria è avvenuta tra via Molfetta e viale Palmiro Togliatti, proprio in mezzo ai passanti e alle auto in coda. Durante l'episodio, due persone di origine straniera sono rimaste ferite. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando i feriti in ospedale. Bloccati due uomini in fuga su un'Audi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina, avvisati da alcuni testimoni. Gli agenti hanno fermato un'Audi bianca in fuga con a bordo due uomini italiani.

