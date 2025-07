Supplenze docenti e personale educativo 2025 26 | pubblicata la circolare NOTA

La pubblicazione della circolare ministeriale sulle supplenze per il triennio 2025/26 segna un passo importante nel mondo dell’istruzione, offrendo chiarezza e nuove opportunità ai docenti e al personale educativo. La procedura informatizzata garantisce trasparenza e rapidità nell’assegnazione degli incarichi a tempo determinato, con novità che meritano attenzione. Scopriamo insieme tutte le modalità e le tempistiche per presentare le istanze e prepararsi al meglio per questa imminente fase crucial.

Pubblicata finalmente la nota ministeriale con le indicazioni per l’attribuzione delle supplenze per il personale docente ed educativo. La procedura informatizzata regolerà l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 20252026, con importanti novità e conferme. Tempistiche e modalità di presentazione delle istanze Le domande per le supplenze da GaE (Graduatorie ad Esaurimento) e . Supplenze docenti e personale educativo 202526: pubblicata la circolare NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

